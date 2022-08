SNAI – Serie A: Milan, partenza in discesa: «1» a 1,40 Ma nella corsa scudetto Pioli insegue Inter e Juventus

Il campionato si apre a San Siro con la sfida tra i campioni d'Italia e l'Udinese. Inzaghi inizia da Lecce, i bianconeri in campo a Ferragosto contro il Sassuolo. Avvio soft, almeno nelle quote, anche per le due romane: Mourinho a 1,48 a Salerno, Sarri a 1,60 col Bologna

Milano, 12 agosto 2022 – Riecco il campionato. Il weekend che anticipa Ferragosto è quello più atteso dai tifosi di tutta Italia: scatta la Serie A, quest'anno divisa in due dalla lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Si comincia sabato e si andrà avanti con le prime 15 giornate fino a metà novembre, poi appuntamento al 2023. Si riparte con il Milan campione d'Italia in carica che avrà il compito di inaugurare la stagione 2022-23 a San Siro contro l'Udinese: le quote, almeno quelle per i primi 90' dell'anno, sono tutte a favore della squadra di Pioli, con l'«1» a 1,40, il pareggio a 4,75 e il colpo dei friulani – passati dalle mani di Cioffi a quelle di Sottil – a 7,75. Sempre sabato, ma in serata, toccherà all'Inter di scena al Via del Mare contro il neopromosso Lecce: anche Inzaghi, come Pioli, può godere di una lavagna favorevole. La quota Snai per il «2», a 1,30, è la più bassa dell'intera prima giornata di Serie A, con il successo dei padroni di casa (già eliminati dalla Coppa Italia dopo la sconfitta col Cittadella) addirittura a 9,25. Il miglior attacco dello scorso campionato si è rinforzato con il ritorno di Lukaku: ecco perché la quota dell'Over è di 1,53, con l'Under che schizza addirittura a 2,35.

Le romane Domenica c'è grande attesa per l'esordio di Lazio e Roma. All'Olimpico, i biancocelesti rivoluzionati dal mercato affrontano il Bologna: pronostico tutto dalla parte della squadra di Sarri, con l'«1» a 1,60. Poi toccherà ai giallorossi debuttare all'Arechi contro la Salernitana: quote tutte sbilanciate verso il «2», a 1,48, con l'impresa granata a 6,25.

Napoli e Juve Bisognerà invece aspettare lunedì per vedere all'opera il Napoli e la Juventus. Alle 18.30 del giorno di Ferragosto, Spalletti farà visita al Verona: tra le big, il Napoli è quella che ha forse l'impegno più complicato, come testimoniato dalle quote Snai che piazzano il «2» a 2,10, con il successo dell'Hellas a 3,35. Allo Stadium, infine, tutto apparentemente in discesa per i bianconeri, favoriti a 1,45 contro i 6,25 del Sassuolo.

Antepost Nonostante la perdita di De Ligt, Chiellini e Dybala, rimpiazzati però da Bremer, Pogba, Kostic e Di Maria, la Juventus parte favorita nelle quote antepost Snai per la vittoria dello scudetto. I bianconeri comandano la lavagna a 2,75, alla pari dell'Inter, con il Milan a inseguire a 4,50. Più distanti la Roma (8,00), il Napoli (18) e la coppia formata da Lazio e Atalanta, a 33. Nella corsa al titolo di capocannoniere, invece, la pole position è divisa tra Ciro Immobile (re dei bomber in carica), Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, tutti a 4,00.

