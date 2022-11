SNAI – Serie A: Napoli, con l'Empoli l'«1» vale solo 1,18 Juve giovedì a Verona: la quinta vittoria di fila a 1.65

Ultima settimana prima della sosta per il Mondiale: ad aprire il 14° turno è la capolista, che se la vedrà con i toscani. In campo anche il Milan: il «2» a Cremona a 1,50. Riscatto Inter col Bologna a 1.30, in discesa anche la Lazio (1,67) col Monza

Pubblicità

Milano, 7 novembre 2022 – Ancora una settimana e due turni di campionato prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Ad aprire la quattordicesima giornata di Serie A sarà il Napoli capolista e dominatore del campionato: al Maradona, la squadra di Spalletti affronta l'Empoli tornato a vincere contro il Sassuolo dopo due sconfitte di fila, ma almeno nelle quote Snai per i toscani non sembra esserci scampo. La dodicesima vittoria del Napoli si gioca a 1,18 ed è l'offerta più bassa dell'intera giornata: per il pareggio si sale fino a 7,50, per il «2» a 15. Bassissima anche la quota per l'Over (sei nelle ultime sette per il Napoli), 1,30; l'Under è addirittura a 3,15. Tre le gare in programma martedì: alle 18.30 si gioca anche Spezia-Udinese (friulani favoriti a 1,83 contro l'ex Gotti), mentre alle 20.45 scenderanno in campo Cremonese e Milan. Anche per questa partita, le quote sono totalmente sbilanciate a favore dei rossoneri, avanti a 1,50. Se il pari si gioca a 4,50, il primo successo dei grigiorossi (unica squadra a non aver ancora vinto) schizza a 6,50.

Inter col Bologna - Mercoledì altre cinque gare: non ci sono big match (il calendario non ne prevede nei turni infrasettimanali), ma per l'Inter uscita sconfitta dallo Stadium contro la Juventus c'è la possibilità di riscattarsi. A San Siro arriva un Bologna carico dopo la terza vittoria consecutiva (prima di quella col Torino erano arrivate quelle con Lecce e Monza) ma, nonostante il grande momento dei rossoblù, Inzaghi scatta in pole a 1,30. L'impresa dell'ex interista Thiago Motta paga 9,25, con in mezzo il pareggio a 5,50. Deve risollevarsi anche la Roma dopo il ko nel derby: partita non facile per i giallorossi, di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo ma comunque favoriti a 2,05, con il pari a 3,50 e la «X» a 3,65 che corrono quasi paralleli. In campo anche l'Atalanta a Lecce: «2» a 1,83.

I posticipi di giovedì - A chiudere la penultima giornata prima dello stop saranno Verona-Juventus e Lazio-Monza. Al Bentegodi, la squadra di Allegri vuole dare seguito al buon momento in campionato (quattro vittorie consecutive senza subire reti): il «2» su Snai vale 1,65, con il pareggio a 3,90 e il successo del Verona ultimo in classifica a 5,25. Il No Goal, invece, si gioca a 1,90 (sette consecutivi per la Juve) ed è leggermente indietro rispetto al Goal a 1,80. All'Olimpico, la Lazio sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria nel derby riceve il Monza. Sembra tutto in discesa per i biancocelesti di Sarri, avanti a 1,67; pareggio e colpo dei biancorossi rispettivamente a 4,00 e 5,00.

Ufficio stampa Snaitech

Cell: 348.4963434

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA