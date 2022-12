Snowboard: Cdm cross, 17 convocati azzurri per Cervinia, ancora assente Moioli

Cervinia, 12 dic. - Sbarca a Cervinia la Coppa del mondo di snowboardcross, per il secondo appuntamento stagionale fissato per venerdì 16, con qualifiche previste venerdì 15 dicembre. L'appuntamento della Valtournenche sarà anche l'ultimo sul massimo circuito per il 2022, visto l'annullamento della tappa austriaca di Montafon, già spostata al 20 dicembre prima di essere definitivamente cancellata.

La squadra azzurra si presenta al via con ben diciassette atleti: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Tommaso Leoni, Michele Godino, Matteo Menconi, Niccolò Colturi, Luca Abbati, Devin Castello, Jamie Lee Castello, Federico Podda, Matteo Rezzoli in campo maschile e Sofia Belingheri, Francesca Gallina, Raffaella Brutto, Marika Savoldelli e Caterina Carpano fra le donne. Non ci sarà Michela Moioli, ancora bloccata dal mal di schiena accusato durante nel corso di un raduno effettuato a Cervinia: la bergamasca proseguirà le cure per rientrare sul circuito nei prossimi appuntamenti.

