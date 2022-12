Snowboard: Cdm, Fischnaller terzo nel gigante parallelo di Carezza

Carezza, 15 dic. - Roland Fischnaller ha terminato al terzo posto il gigante di Coppa del mondo maschile di snowboard parallelo a Carezza (Bz). Il 42enne alpino altoatesino, dopo il miglior tempo nelle qualifiche, ha sconfitto in una small final fratricida, il compagno di squadra Maurizio Bormolini, quarto al traguardo. Per Fischnaller si è trattato del 45esimo podio in carriera sul massimo circuito, che giunge a distanza di quasi ventuno anni dal terzo posto nello slalom parallelo di Berchtesgaden. La big final è stata vinta dall'austriaco Andreas Prommeger, davanti allo svizzero Dario Caviezel. “Vuol dire tantissimo per me tornare sul podio qui a Carezza – ha raccontato Fischnaller a fine gara -, a casa mia davanti alla mia famiglia. Avevo tanta pressione perchè era tanti anni che non facevo un bel risultato su questa pista, andavo forte in allenamento ma poi la gara è un altra cosa. Ora la testa è già a Cortina: una pista su cui ho un bellissimo palmares”.

Si era fermato ai quarti di finale Aaron March, mentre sono usciti agli ottavi Gabriel Messner, Mirko Felicetti e Daniele Bagozza. Un bilancio positivo per la squadra che, ad eccezione di Coratti, ha qualificato ben sei atleti alla fase ad eliminazione diretta. In campo femminile vittoria dell'olandese Michelle Dekker, bravissima a mettersi alle spalle in finale la polacca Aleksandra Krol, terzo posto appannaggio dell'elvetica Jenny Ladina. Si erano fermate agli ottavi di finale Elisa Caffont e Lucia Dalmasso, entrambe autrici di una buona prova mostrando grandi margini di crescita, con la Caffont alla prima top 16 in carriera sul massimo circuito.

Classifica di Coppa del mondo, dopo due gare, che vede al comando tra gli uomini gli austriaci Payer e Prommeger , rispettivamente con 126 e 118 punti, davanti a Caviezel a 112. Quinto Bormolini, sesto Fischnaller. Al femminile Zogg (120), davanti all'austriaca Schoeffmann (107) e la Dekker a 100. Dalmasso, migliore azzurra, 11esima.

