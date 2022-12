Socialisti: Fazzalari, 'l'Avanti tiene fede a ruolo storico, luogo del futuro della sinistra'

Roma, 20 dic "L''Avanti della domenica' è l'unico giornale di partito oggi presente in edicola. E' tornato in formato cartaceo un anno fa e se facciamo un primo bilancio possiamo dire di aver tenuto fede al ruolo storico: l'Avanti è il luogo di incontro dei più grandi intellettuali del Paese che riflettono sullo stato della societa e della democrazia, sul ruolo dei pariti e della sinistra nel futuro ed è il luogo del pensiero socialista". Lo ha detto la direttrice dell'Avanti della domenica Giada Fazzalari aprendo le celebrazioni per il 126esimo anniversario dell'Avanti!

Pubblicità

"La questione socialista è tornata, ci sono iniziative e tentativi di portare la questione all'attualità dell'agenda politica", ha spiegato tra le altre cose Fazzalari aggiungendo: "E' tempo dell'unità socialista, il tempo che tutta la sinistra, a cominciare dal Pd, punti a costruire un grande partito socialdemocratico che si ispiri al socialismo europeo, una strada difficile ma da battere adesso".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA