Soluzioni personalizzate al centro della partnership ventennale tra il Gruppo francese Pierre Fabre e l'Italiana Steriline

Como, 23/11/2022 - Una partnership storica avallata dalla condivisione di un nuovo e sfidante progetto, a conferma – laddove fosse ancora necessario – delle impareggiabili competenze di Steriline nel settore del trattamento asettico di farmaci iniettabili, frutto di una riconosciuta capacità di adattamento alle mutevoli necessità dei clienti nel tempo.

Pubblicità

Un rapporto strategico consolidatosi nel tempo

Una collaborazione di lunga durata la dice lunga sull'attitudine di un fornitore a fornire continuativamente ai propri clienti soluzioni efficaci ed affidabili, anche in virtù di specifiche esigenze di mercato.

È il caso di Steriline, azienda italiana altamente specializzata nella produzione e fornitura di linee complete per il trattamento asettico di farmaci iniettabili, che da ormai molti anni equipaggia la Pierre Fabre – seconda azienda farmaceutica privata sul territorio francese e secondo laboratorio di dermocosmesi nel mondo – con soluzioni ad hoc per il primary packaging farmaceutico.

Attiva in numerose aree di efficienza che coprono l'intero spettro del settore salute e benessere – dalla produzione di farmaci etici e di quelli cosiddetti da banco, passando per i prodotti per i trattamenti dermocosmetici - la Pierre Fabre impiega circa 13.500 dipendenti a livello globale, è presente in ben 47 Paesi, tra sedi locali e filiali, e risponde ad una domanda di mercato che proviene da oltre 130 Paesi del mondo. Ad oggi, competenza ed esperienza del Gruppo Pierre Fabre sono riconosciute a più livelli dalla intera comunità farmaceutica internazionale, la quale attribuisce al brand il ruolo di eccellenza del comparto in tema di produzione di farmaci sotto forma di soluzioni iniettabili finalizzate alla cura dei tumori.

In particolare, presso lo stabilimento di Pau, nel sud-ovest della Francia, è stato da sempre promosso e sostenuto un processo di specializzazione fortemente orientato al riempimento asettico sotto isolatori di farmaci antitumorali citossici e biotecnologici, fino all'ottenimento definitivo, ormai nel lontano 1993, dell'approvazione delle autorità statunitensi (Food and Drug Administration), primo caso in assoluto nel contesto dei confini francesi.

A partire da quella data, le competenze tecnologiche e la capacità produttiva di Pierre Fabre Medicament Production Division non hanno più smesso di incrementare, fino a raggiungere produzioni pari a circa 30.000.000 di unità all'anno. In questo avvincente scenario, Steriline e Pierre Fabre hanno dato vita ad una partnership strategica orientata alla progettazione, allo sviluppo e alla fornitura di soluzioni e macchinari per le linee di riempimento asettico di fiale dell'azienda francese, tra cui: vialwashing machines, tunnel di depirogenazione, macchine per la decontaminazione esterna e isolatori farmaceutici.

Una sfida semplice, ma solo all'apparenza

Allo stato dei fatti, non risultava possibile intervenire sulla linea a regime, semplicemente modificandola in virtù del nuovo formato richiesto dai clienti.

Si è reso quindi necessario investire nell'introduzione di un nuovo macchinario, in tempi anche piuttosto contenuti. Una soluzione apparentemente piuttosto semplice, vincolata però almeno a tre specifiche condizioni:

• l'introduzione del nuovo formato avrebbe dovuto ridurre al minimo gli interventi strutturali da apportare all'impianto di produzione già in dotazione presso la Pierre Fabre;

• la nuova soluzione avrebbe dovuto garantire piena integrazione con il tunnel di sterilizzazione a cui sarebbe stata collegata;

• i tempi di produzione, consegna e collaudo avrebbero dovuto ridursi al minimo, allo scopo di garantire a Pierre Fabre il mantenimento della commessa e di minimizzare il più possibile i rischi di fermo della produzione.

Tempi di consegna eccezionali e risultati ragguardevoli

Nonostante tutto, Steriline è stata in grado di garantire il completamento del progetto in tempi di consegna eccezionali, mandando in produzione il nuovo macchinario in meno di 6 mesi, un tempo significativamente inferiore a quello medio del settore.

Pur dovendo lavorare contro il tempo, la nuova lavatrice rotativa di Steriline non ha avuto impatti negativi sul layout della linea di produzione – grazie ad un ingombro davvero ridotto – né sulla sua efficienza produttiva. Al contrario, oggi la linea di riempimento asettico assicura una più semplice e veloce procedura di cambio formato, riducendo sensibilmente i tempi di fermo produzione e efficientando gli interventi sulla macchina degli operatori preposti.

Ancora una volta, anche grazie a questa nuova sfida, il team di Steriline ha dimostrato chiaramente al mercato le proprie capacità di gestione dei progetti e il proprio innovativo approccio ingegneristico, entrambi centrali e distintivi in tutte le soluzioni proposte da Steriline nel settore del primary packaging farmaceutico, motivo per cui la partnership ventennale con Pierre Fabre è destinata a confermarsi ancora per molti e molti anni.

Informazioni di contatto

Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 - 22100 Como Italia

Tel. +39 031 592064

P.IVA: IT 01900170133

Website www.steriline.it

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA