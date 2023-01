SoniVie raccoglie 60 milioni di dollari nel Round C di finanziamento e nomina nuovi membri del Consiglio di amministrazione

- I fondi, messi a disposizione dai nuovi investitori e dagli attuali azionisti, saranno utilizzati per supportare il percorso clinico e regulatorio dell'azienda verso il Pre-Market Approval FDA della sua tecnologia TIVUS™ per il trattamento dell'ipertensione

TEL AVIV, Israele, 10 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- SoniVie Ltd. ("SoniVie" o la "Società"), azienda di dispositivi medici che sviluppa una soluzione proprietaria per il trattamento dell'ipertensione, ha annunciato oggi il completamento di un finanziamento di serie C da 60 milioni di dollari. Tra i principali finanziatori figurano Andera Partners, con la partecipazione di Supernova Invest e Omega Funds. Ha partecipato anche TechWald, attuale azionista di SoniVie.

In concomitanza con il finanziamento, la Società ha nominato due rinomati esperti del settore Medtech nel proprio Consiglio di Amministrazione, Raymond W. Cohen e Zeev Zehavi, in qualità di consiglieri indipendenti.

SoniVie ha sviluppato una tecnologia di denervazione basata sugli ultrasuoni che trova applicazione in molteplici aree terapeutiche. TIVUS™ (Sistema terapeutico intravascolare ad ultrasuoni) impiega energia a ultrasuoni non focalizzata ad alta frequenza per ablare i nervi dell'arteria renale e ridurre la pressione sanguigna. Questa procedura sperimentale minimamente invasiva può essere utilizzata per trattare i pazienti affetti da ipertensione, una patologia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e che aumenta notevolmente il rischio di infarto, ictus e insufficienza renale.

Si prevede che i proventi del finanziamento di SoniVie saranno utilizzati per raggiungere obiettivi clinici e regulatori e per sviluppare il programma di denervazione dell'arteria renale di TIVUS™.

A seguito di questo finanziamento, il Consiglio di Amministrazione della Società è presieduto da Zvika Slovin e composto da consiglieri nominati da Andera Partners (Raphaël Wisniewski), Omega Funds (Claudio Nessi), Supernova Invest (Rémi Spagnol) e TechWald Holding (Alessandro Piga), dall'amministratore delegato di Sonivie Tomaso Zambelli e dai consiglieri indipendenti Raymond W. Cohen (CEO di Axonics) e Zeev Zehavi (ex dirigente JJDC).

"Siamo molto soddisfatti che questo ciclo di finanziamento si sia concluso con un successo così importante", ha affermato Tomaso Zambelli, CEO di SoniVie Ltd. "I nuovi investitori e il Consiglio di Amministrazione apportano alla Società una notevole esperienza nel campo della denervazione renale per l'ipertensione".

Raphaël Wisniewski di Andera Partners ha commentato: "SoniVie TIVUS™ ha il potenziale per fornire a pazienti e medici un dispositivo sicuro, efficiente e facile da usare. Siamo entusiasti di sostenere questo management di talento insieme ai nostri partner del sindacato di investimento e ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione".

Informazioni su SoniVie

SoniVie è un'azienda di dispositivi medici che sviluppa TIVUS™, l'unica piattaforma di denervazione a ultrasuoni, con programmi di sviluppo attivi in tre aree terapeutiche: denervazione dell'arteria polmonare per l'ipertensione polmonare, denervazione dell'arteria renale per l'ipertensione resistente e denervazione polmonare per la broncopneumopatia cronica ostruttiva e la bronchite cronica. Queste malattie colpiscono milioni di pazienti negli Stati Uniti e in Europa.SoniVie opera in Israele, negli Stati Uniti e in Europa.

www.sonivie.com

Informazioni su Andera Partners

Creata oltre 20 anni fa, Andera Partners è uno dei principali protagonisti degli investimenti in società private in Francia e a livello internazionale. I suoi team gestiscono oltre 3,7 miliardi di euro di investimenti nel settore delle azienda farmaceutiche (Andera Life Sciences), nel capitale di crescita e buyout (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), nelle transazioni senza sponsor (Andera Acto) e nella transizione ecologica (Andera Infra).

La missione di Andera Partners è quella di affiancare le aziende e i loro manager per sostenerli nel raggiungimento di una crescita forte e sostenibile. La qualità delle prestazioni offerte ai nostri investitori si basa su una forte partnership tra gli imprenditori delle nostre società in portafoglio e i nostri team, basata su valori condivisi. Le prestazioni attraverso l'impegno collettivo, il "Power of And", costituisce il DNA di Andera Partners.

Con sede a Parigi e uffici ad Anversa, Milano e Monaco, Andera Partners è interamente controllata dai suoi team, che contano quasi 100 professionisti, di cui 60 professionisti degli investimenti. È strutturata come una partnership e gestita da un Consiglio di 12 soci. Responsabile e impegnata, questa società di gestione stringe regolarmente partnership con enti no-profit e intraprende azioni concrete nella lotta al riscaldamento globale.

www.anderapartners.com

Informazioni su Supernova Invest

Supernova Invest è la principale società di venture capital nel settore del deep tech in Francia, con una gestione di oltre 400 milioni di euro di AUM. L'attuale portafoglio comprende oltre 70 start-up che sviluppano prodotti e servizi sfruttando tecnologie innovative in 4 settori incentrati sulla transizione: Salute, Energia e Ambiente, Industria 4.0 e Tecnologia digitale.

Da 20 anni Supernova Invest fornisce capitali a lungo termine, esperienza operativa e supporto strategico per sostenere la crescita sostenibile dei campioni industriali e tecnologici di domani durante tutto il ciclo di vita del venture capital: fase di avviamento, fase iniziale e finale e fase di crescita. Supernova Invest riunisce inoltre l'intera catena del valore del deep tech per sostenere le società in portafoglio: industriali, multinazionali, centri di ricerca e co-investitori.

Supernova Invest è sostenuta dal più grande gestore patrimoniale in Europa, Amundi e dall'organizzazione di ricerca pubblica più innovativa d'Europa, CEA.

supernovainvest.com

Informazioni su Omega Funds

Fondata nel 2004, Omega Funds è una società di venture capital leader a livello internazionale che crea e investe in società operanti nel settore farmaceutico che rispondono alle esigenze mediche più urgenti a livello mondiale.

Omega si concentra sull'individuazione e sul supporto delle aziende attraverso punti di inflessione del valore attraverso l'intero arco dell'innovazione, dalla formazione dell'azienda agli obiettivi clinici e all'adozione commerciale.

Le società del portafoglio Omega Funds hanno immesso sul mercato 48 prodotti in molteplici aree terapeutiche, tra cui oncologia, malattie rare, medicina di precisione e altre.

www.omegafunds.com

Informazioni su TechWald

Techweld, Gruppo di Holding Operative affiliate a Techweld Holding S.p.A., è impegnata nello scouting e nel supporto di aziende ad alto potenziale di crescita sin dalle prime fasi di sviluppo impegnate nell'innovazione nel medicale.

TechWald e il suo team internazionale di esperti si concentrano su obiettivi strategici nel settore MedTech e intendono sostenere lo sviluppo e l'accesso al mercato sanitario di tecnologie e soluzioni in grado di fornire rilevanti benefici clinici sostenibili e valore per pazienti, medici e sistemi di assistenza sanitaria, premiando gli azionisti con un profitto equo ed etico.

Nell'ultimo anno TechWald si è impegnata come azionista di maggioranza di SoniVie, fornendo supporto finanziario e manageriale alla Società durante l'avvio dello studio clinico Pilot con approvazione IDE da FDA e il completamento del finanziamento di serie C.

www.techwald.com

Contatto di pubbliche relazioni:

Tomaso ZambelliCEO, Sonivietomaso@sonivie.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sonivie-raccoglie-60-milioni-di-dollari-nel-round-c-di-finanziamento-e-nomina-nuovi-membri-del-consiglio-di-amministrazione-301717791.html

