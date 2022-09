Sostenibile, inclusivo e sicuro il giocattolo del futuro

ROMA, 14 SET - Sostenibile, inclusivo, sicuro. E per tutte le età. È l'identikit del gioco del futuro, quello richiesto da un pubblico sempre più consapevole, che, almeno nei prossimi mesi, dovrà fare i conti con il caro prezzi, ma che è anche "figlio" della generazione di Greta Thunberg e che in tempo di pandemia sembra aver "riscoperto" il valore, appunto, del "giocare". A raccontarlo l'evento ANSA Incontra, organizzato dalla redazione Cultura e Spettacoli dell'Agenzia, in occasione del Digital Press Day 2022 di Assogiocattoli e trasmesso in diretta su ansa.it, il 14 settembre alle 12. "Nonostante le difficoltà il mercato del giocattolo in Italia ha chiuso il 2021 con un segno positivo. E il primo semestre del 2022, da gennaio a giugno, registriamo a ancora un + 1,7%", racconta Maurizio Cutrino, direttore Assogiocattoli, associazione che da 80 anni rappresenta la quasi totalità delle imprese che operano nel settore. Bene, dice, anche "il mondo della prima infanzia, che nonostante il calo drammatico delle nascite, ha un segno positivo: + 1,5%". Ora si apre la stagione della grande scommessa, con la ripresa in pieno delle scuole e quindi di feste e compleanni, Halloween e un calendario di festività che culmineranno nella classica letterina di Babbo Natale. "Staremo a vedere - dice Cutrino - Ma anche di fronte al caro prezzi, credo che le famiglie non rinunceranno a regalare un sorriso. Lo scorso anno abbiamo chiuso con un +10% e anche per il 2022 ci aspettiamo che il mercato chiuda con dati positivi". Al tavolo del forum alcuni tra i "big" del settore, come Corrado Colombo, vicepresidente commerciale Sud Europa e Amazon Europa di Chicco Artsana; Giovanni Clementoni, ad dell'omonima azienda; Davide Neri, Marketing Country Lead Italia di Hasbro Italy. Intervengono anche Genesio Rocca vice presidente di Gemar Balloons, Dino Canuti General manager Italia e Grecia di Spin Master Italy e Marcello Parma, direttore vendite di Venturelli.

