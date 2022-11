SPARK™ CLEAR ALIGNERS RELEASE 13 FORNISCE INNOVAZIONI ORTODONTICHE MOLTO ATTESE CON CARATTERISTICHE CLINICHE INNOVATIVE ED ESCLUSIVE

– L'innovazione e i miglioramenti guidati dai medici forniscono un controllo superiore, una diagnosi più completa e una pianificazione del trattamento –

BREA, Calif., 1 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Ormco Corporation, leader globale e innovatore di prodotti e soluzioni ortodontiche, ha annunciato oggi il lancio del suo Spark™ Clear Aligners Release 13. Sviluppato con il feedback degli specialisti ortodontici, lo Spark Aligners Release 13 include ganci integrati proprietari, funzionalità CBCT TruRoot ™ e approvazione in tempo reale nello Spark Approver Software che potenzierà ulteriormente la pianificazione e l'efficacia del trattamento.

"Siamo orgogliosi di portare avanti il nostro impegno di oltre 60 anni per compiere progressi rivoluzionari e servire al meglio i nostri medici. Grazie alle loro conoscenze, il lancio di Spark Aligners R13 continua a rivoluzionare e migliorare la pianificazione prevedibile del trattamento e ad aumentare l'efficienza operativa per migliorare gli studi dei nostri medici", ha dichiarato Rick Matty, Vice Presidente di Product Innovation.

Le innovazioni chiave in Spark Release 13 includono:

"I medici continuano a rendersi conto quanto il valore delle innovative caratteristiche cliniche degli Spark Aligner all'interno dei loro studi sia inestimabile", ha dichiarato Eric Conley, SVP, Presidente Ormco. "Il lancio globale di Release 13 è un'altra dimostrazione della missione di Spark di fornire ai medici maggiore controllo e flessibilità nel processo di trattamento e mostrare nuovi miglioramenti all'Approver Software di Spark", ha proseguito.

Ganci integrati

I ganci integrati potenziati ed esclusivi di Spark Aligners sono integrati negli allineatori con resistenza comprovata e testata per l'intera durata del trattamento. I ganci integrati di Spark possono essere utilizzati ogni volta che sono necessari gli elastici, come per la correzione di Classe II e di Classe III, e anche con i TADS per favorire la correzione del sorriso gengivale.* "I ganci integrati di Spark sono di gran lunga superiori alle tradizionali tacche per gli elastici che si piegano e si rompono. Anche con l'uso di elastici pesanti, i ganci integrati resistono perfettamente per una straordinaria correzione A/P", ha dichiarato il dott. Trevor Nichols.**

Funzionalità TruRoot™

Come risultato della nostra forte associazione con i professionisti ortodontici, Ormco comprende l'importanza di essere in grado di visualizzare le radici sia per la diagnosi che per la pianificazione del trattamento. Dall'introduzione dell'integrazione e della visualizzazione di base della CBCT nel 2020, Spark ha continuato a guidare l'innovazione in questo ambito. Con l'odierna introduzione della funzionalità TruRoot, i medici Spark ora hanno la possibilità di sostituire le radici attualmente disponibili nell'Approver Software di Spark con l'effettiva forma della radice del paziente, come rilevato nella scansione CBCT.* I casi Spark che utilizzano la funzione CBCT TruRoot avranno radici rosa per distinguerle visivamente da quelle predefinite. I medici possono anche personalizzarle con un colore a scelta per garantire un'identificazione immediata di una configurazione TruRoot. I medici Spark intervistati concordano sul fatto che la funzione TruRoot CBCT fornisca una migliore precisione e qualità della forma, della posizione e delle dimensioni delle radici.*

"La funzionalità di TruRoot è una vera innovazione nell'ortodonzia. Per la prima volta, grazie a funzioni migliorate, saremo in grado di programmare i movimenti dei denti con la conoscenza esatta di cui abbiamo bisogno per ottenere un risultato parodontale perfetto e sano. Se si prendono in considerazione casi multidisciplinari che comportano la creazione di spazi per gli impianti, questa tecnologia distingue nettamente Spark da altri marchi di allineatori invisibili", ha dichiarato il dott. Bill Dischinger.**

Oltre alla nuova funzionalità TruRoot, la soluzione di integrazione CBCT e di visualizzazione delle radici di Spark offre le seguenti funzionalità proprietarie:

Approvazione in tempo reale

Grazie alla nuova funzionalità di Spark Approver Software è ora possibile ottenere flussi di lavoro più rapidi ed efficienti. Ora è possibile modificare, aggiungere o cancellare le funzioni dell'allineatore nel menu ausiliario (ganci integrati, accessori, bite turbo posteriori, bite ramp, tacchette per elastici e bottoncini) senza necessità di richieste di modifica.

Per ulteriori informazioni su queste innovazioni di prodotti e software di Spark Aligner, visitare il sito web https://info.ormco.com/Spark-R13-release-IT o contattare il proprio rappresentante commerciale.

Informazioni sul sistema Spark™ Clear Aligner

Gli Spark™ Aligner sono prodotti da Ormco™, leader globale di prodotti ortodontici innovativi, con 60 anni di esperienza, ricerca e sviluppo, ed elevati standard di produzione. Ormco ha aiutato i medici a curare oltre 20 milioni di pazienti in più di 130 Paesi. Lo Spark Approver Software è progettato per dare ai medici maggiore controllo e flessibilità, mentre la tecnologia avanzata degli allineatori e il materiale TruGEN ™ di Spark offrono una ritenzione della forza più duratura e un migliore contatto di superficie con il dente*. Spark Aligner è anche progettato per essere più trasparente e confortevole* e si macchia meno rispetto al marchio leader di allineatori* - e questo potrebbe anche essere il motivo per cui il 100% dei pazienti recentemente intervistati ha dichiarato che consiglierebbe gli Spark Aligner a un amico.*

Per ulteriori informazioni sugli Spark Aligner, visitare il sito web www.sparkaligners.com.

Informazioni su Ormco

Envista è una famiglia di oltre 30 marchi dentali a livello globale fidati, tra cui Nobel Biocare, Ormco, DEXIS e Kerr, uniti da un obiettivo condiviso: collaborare con i professionisti per una migliore qualità della vita. Ormco, con sede a Brea, California, è leader globale e innovatore di prodotti e soluzioni ortodontiche che contribuisce a migliorare la vita dei suoi clienti e dei loro pazienti. Da 60 anni Ormco collabora con la comunità ortodontica per contribuire alla creazione di oltre 20 milioni di sorrisi in oltre 140 paesi. I prodotti di spicco vanno dai bracket ortodontici twin (Symetri™ Clear, Titanium Orthos™ e Mini Diamond™) alle avveniristiche apparecchiature self-ligating con sistema Damon™ (incluso Damon Ultima™ System e Damon™ Clear2). Il sistema Spark™ Clear Aligner è progettato per soddisfare le esigenze dell'ortodontista con il materiale TruGEN™ e il 3D Approver Software. L'Insignia™ Advanced Smile Design™ di Ormco fornisce una soluzione di bonding indiretto personalizzato all-inclusive per la massima efficienza attraverso la personalizzazione. Dal servizio personalizzato ai programmi di formazione professionale e il supporto al marketing, Ormco si impegna ad aiutare gli ortodontisti a raggiungere i propri obiettivi di gestione clinica e pratica. Connettiti su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/myormco e LinkedIn all'indirizzo www.linkedin.com/company/ormco.

*Dati su file presso Ormco™

** Le opinioni espresse sono quelle del dott. Bill Dischinger e del dott. Trevor Nichols in qualità di consulenti pagati presso Ormco. Ormco è un produttore di dispositivi medici e non fornisce consulenze mediche. I medici devono avvalersi del proprio giudizio professionale per il trattamento dei loro pazienti. I risultati individuali dei pazienti possono variare.

