Spezia-Napoli 0-3, tris azzurro e fuga scudetto continua

Il Napoli vince 3-0 sul campo dello Spezia nel match valido per la 21esima giornata della Serie A 2022-2023 e prosegue la corsa solitaria in vetta alla classifica. La formazione di Spalletti, sempre più lanciata verso lo scudetto, comanda con 56 punti. Lo Spezia rimane a quota 18 e rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere.

Il Napoli cala il tris nella ripresa, dopo un primo tempo bloccato e avaro di emozioni. I campani cambiano marcia nel secondo tempo, sbloccando il risultato al 47'. Il tocco di mano di Reca viene punito con il rigore, che Kvaratskhelia trasforma: 0-1 e gara 'stappata'. Il vantaggio consente al Napoli di gestire il match con maggiore scioltezza.

Lo Spezia, dopo un primo tempo con difesa accorta e tentativi di ripartenza, si squaglia nel giro di 4 minuti alzando bandiera bianca. Al 69', un disimpegno sgangherato diventa un assist per Osimhen. Il centravanti, poco brillante per un'ora abbondante, ringrazia e di testa anticipa l'uscita di Dragowski: 0-2. Al 73', altro regalo della retroguardia ligure. Caldara consegna il pallone a Kvaratskhelia, che si presenta davanti a Dragowski e offre a Osimhen il pallone da depositare nella porta vuota: 0-3, game over e Napoli sempre più tricolore.

