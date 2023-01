SPINDOX, Formazione alla 24ORE Business School insieme a BPER Banca

Gianluca Formenton (BPER) racconta il progetto realizzato con l'azienda ICT alla 24ORE Business School nell'ambito del Master in Project Management e Agile

Milano, 26 gennaio 2023

Spindox S.p.A., società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all'innovazione digitale delle imprese, curerà il modulo Agile nell'ambito dei Master in Project Management e Agile e Master executive in Project Management avanzato presso la 24ORE Business School, proseguendo così la partnership con la prima scuola di formazione italiana guidata da docenti di estrazione aziendale.

I contenuti relativi al modulo Agile saranno curati da Paolo Locati, Head of Governance Milano & Knowledge Evangelist di Dogix, la divisione di consulenza IT di alto profilo di Spindox. Il Master è rivolto in particolare a Project Manager, imprenditori e giovani professionisti che vogliono acquisire e consolidare le proprie competenze e specializzarsi nell'ambito del Project Management e delle pratiche Agili.

Sabato 28 gennaio i partecipanti avranno l'opportunità di dialogare con Gianluca Formenton, Responsabile dell'Operational Services Management di BPER Banca, con cui Spindox ha intrapreso un progetto volto a concretizzare un approccio di «Continuous Service Improvement» e di maggiore «Agility» delle proprie strutture. A questo scopo è stato definito un percorso di empowerment delle risorse BPER, quale leva di innovazione e acceleratore del percorso di trasformazione.

Nello specifico Gianluca Formenton e Paolo Locati tratteranno tematiche inerenti alla metodologia Agile, raccontando come è stata applicata nel caso di studio di Bper.

“Porto in questo percorso formativo – ha dichiarato Formenton – la mia esperienza personale di lavoro e quella di tutta la Banca, accompagnata dagli esperti di Spindox, auspicando che sia utile alla crescita dei manager e degli studenti che ci ascolteranno: abbiamo investito risorse ed energie per l'efficientamento dei nostri processi, con risultati particolarmente soddisfacenti. BPER Banca, oltretutto, è particolarmente sensibile alla valorizzazione dei talenti, sia in ambito scolastico e universitario, sia in ambito lavorativo. Organizziamo infatti corsi, momenti di approfondimento e premiamo tanti studenti meritevoli in tutta Italia”

Paolo Locati ha poi aggiunto: “Gianluca Formenton darà certamente un valore aggiunto nella comprensione delle tematiche trattate durante il modulo formativo. Grazie alla sua professionalità e capacità di comunicare con immediatezza anche i progetti più complessi consentirà ai discenti di fare propri concetti e le esperienze raccontate. ed efficacia”

