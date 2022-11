Sport: Abodi, 'In Italia serve più 'ghiaccio' dal punto di vista impiantistico'

Roma, 14 nov. "In Italia serve più 'ghiaccio', dal punto di vista impiantistico. Studieremo un'attività che sia in parte eredità anticipata dei giochi di Milano-Cortina 2026, per lasciare qualcosa. C'è poco ghiaccio, ci fa piacere che siate riusciti, nonostante i pochi impianti, ad ottenere risultati, ma dobbiamo fare di più".Lo ha detto il Ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi la consegna dei Collari d'Oro ad Arianna Fontana e ai campioni del Curling alla Palestra Monumentale del Foro Italico. "Voglio studiare una campagna per elaborare infrastrutture che possano ospitare tutte le discipline che interessano il ghiaccio", ha aggiunto Abodi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA