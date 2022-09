Milano, 12 set. - Anche gli ascolti esaltano una domenica storica per lo sport italiano su Sky con il GP d'Italia di Formula 1 a Monza, la finale del Mondiale maschile di volley vinta dall'Italia e il Campionato Europeo maschile di basket con gli Azzurri protagonisti.

Pubblicità

Ieri, il Gran Premio d'Italia di Formula 1, con la vittoria di Max Verstappen e il secondo posto della Ferrari di Charles Leclerc, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K è stato visto da 1 milione 406 mila spettatori medi, con l'11,7% di share e 2 milioni 234 mila spettatori unici, mentre su TV8, alla stessa ora, la gara ha raccolto 3 milioni 375 mila spettatori medi con il 28,2% di share e 5,792 milioni spettatori unici. Nel complesso, su Sky e TV8, il Gran Premio del Centenario dell'Autodromo Nazionale di Monza è stato visto da 4 milioni 781 mila spettatori medi con il 39,9% di share. Da segnalare anche gli ascolti del pre gara su Sky, con 300 mila spettatori medi, mentre il post gara media 470 mila spettatori.

In evidenza anche la finale del Mondiale maschile di volley Italia-Polonia, che ha laureato Campioni del Mondo gli Azzurri di Fefè De Giorgi, live dalle 21 su Sky Sport Uno, vista da 465 mila spettatori medi, con il 2,8% di share e 1 milione 297 mila spettatori unici, mentre l'incontro degli ottavi di finale del Campionato Europeo maschile di basket Italia-Serbia, vinto dagli Azzurri di Gianmarco Pozzecco e live dalle 18 su Sky Sport Uno, ha raccolto davanti alla tv 257 mila spettatori medi (2,4% di share e 878 mila spettatori unici).

Il GP di Monza 2022 ha raggiunto numeri da record non solo sulle tribune del circuito, ma anche sulle properties social e web di Sky Sport. A livello di interazioni Social TV, la gara trasmessa su Sky Sport e TV8 è stato l'evento più importante del weekend, con 2,8 milioni di interazioni domenica e 6,2 milioni nel fine settimana. Sui social di Sky Sport F1, nell'intera settimana, ci sono state 4,7 milioni di video views e 4,2 milioni di interazioni: numeri mai raggiunti prima, per quello che possiamo definire il GP di Monza più social di sempre. Performance da record anche sul sito Skysport.it con 14 milioni di page views nella settimana (dato mai raggiunto per un GP) e 5 milioni nella sola giornata di domenica, 1.8 milioni di visite e 571 mila video views.

Da segnalare, per la Social TV, anche la finale del Mondiale maschile di volley Italia-Polonia che con 559.200 interazioni si posiziona come terzo contenuto della giornata. Sul sito di Sky Sport il volley ha raggiunto 902 mila page views nella settimana. Il match degli ottavi di finale del Campionato Europeo maschile di basket Italia-Serbia, invece, con 500.700 interazioni si posiziona come quarto contenuto della giornata. Eurobasket che sui social Sky ha conseguito 1,5 milioni di interazioni e 2,9 milioni di Video Views, mentre ha raggiunto il record di page views per basket (non NBA) sul sito Sky Sport con 1,1 milioni nella settimana.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA