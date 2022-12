Sport: Barbaro, 'interesse di questo Governo per il nostro mondo non ha eguali'

Roma, 17 dic. "Contemporaneamente a questo evento oggi si festeggia il decennale di Fratelli d'Italia, ma questo non distoglie l'attenzione dell'esecutivo e di chi ne è a capo nei confronti del mondo dello sport. Anzi, nessuno ha dimostrato lo stesso interesse nei confronti del nostro mondo". Lo ha Presidente dell'Asi e sottosegretario al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, in occasione della XVII edizione degli Oscar dello Sport a Roma presso il Salone d'Onore del Coni, sottolineando quanto il Governo in carica stia dando il suo contributo per una crescita del mondo dello sport.

