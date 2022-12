Sport: Cuomo (Club Schermistico Partenopeo), 'Grazie a CSR Award aumenteremo soci disabili'

Roma, 6 dic. - "Il progetto 'Un punto oltre le barriere' si prefigge diversi obiettivi, il primo tra i quali è quello di abbattere le barriere architettoniche che rappresentano un ostacolo importante all'ampliamento dei numeri sulla platea disabile, quindi potremo aumentare i nostri soci disabili per fare attività integrata. Siamo particolarmente contenti e orgogliosi di esserci aggiudicati questo premio, sia perché vuol dire che siamo sulla strada giusta, sia perché possiamo mettere in pratica quello che avevamo in mente da tempo". Lo ha detto Sandro Cuomo, campione olimpico di scherma e direttore tecnico del Club Schermistico Partenopeo, tra i vincitori della prima edizione del CSR Award della Fondazione Entain, a margine dell'evento di premiazione a Roma.

"Da noi non ci sono differenze tra atleti disabili e normodotati- spiega- Si lavora tutti insieme e credo che questo sia il nostro plusvalore più significativo. Non è soltanto una questione tecnica di allenamento e allenabilità, ma anche di condividere lo spogliatoio, le trasferte nelle gare integrate, condividere tutto, tutti insieme", conclude.

