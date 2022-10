Sport e Salute: ecco WeSportUp, federazioni incontrano le startup

Roma, 19 ott. - Sono oltre 60 gli Organismi Sportivi che oggi hanno assistito al primo evento di WeSportUp “Italian Sport Meets Startups”. L'evento, dedicato alle Federazioni, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, ha dato l'opportunità a WeSportUp e alle 10 startup selezionate dal programma di accelerazione di presentarsi al mondo sportivo, mettendo in evidenza le loro soluzioni. Allo stesso tempo le federazioni hanno avuto la possibilità di ascoltare e individuare possibili risposte innovative per le rispettive sfide di business. Era presente anche il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.

Pubblicità

L'obiettivo finale è fare crescere il sistema sportivo italiano, migliorare le prestazioni e i risultati agonistici, sostenere nelle fatiche quotidiane gli Organismi, incentivare la pratica e fare diventare lo sport il migliore investimento possibile per il futuro del nostro Paese. L'innovazione gioca un ruolo fondamentale; innovazione che Sport e Salute ha posto come uno dei suoi obiettivi per riuscire a portare lo sport in ogni luogo e abbracciare ogni generazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA