Sport: Malagò, 'altri casi Farfalle? via email mi arriva ogni tipo di denuncia'

Milano, 11 gen. "Io ho indirizzo di posta elettronica dove arriva di tutto, siamo informati di tutto e giriamo a chi è di competenza ogni caso. Sicuramente qualsiasi tipo di denuncia viene inviata ai giusti canali, poi è tutta da verificare la veridicità dei fatti". Giovanni Malagò, presidente del Comitato olimpico, replica così a chi gli chiede se ci sono avvisaglie di altri casi, come quello della ginnastica ritmica, in altri sport come ad esempio nello sci.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA