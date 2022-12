Sport: Malagò, 'impegno Asi notevole, Abodi può posizionare nostro mondo nel modo migliore'

Roma, 17 dic. "Tutti ve ne danno merito, l'impegno dell'Asi è notevole, complimenti. Sono molto felice di avere Andrea Abodi come ministro che conosce bene il nostro mondo e può posizionare nel modo migliore nel Paese, con gli equilibri corretti a livello istituzionale, lo sport". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, in occasione della XVII edizione degli Oscar dello Sport a Roma presso il Salone d'Onore del Comitato, sottolineando il grande lavoro fatto dall'Asi per lo sport.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA