Sport: Malagò, ‘vinte 57 medaglie a Olimpiadi e nessuna a squadre, a Parigi sarà diverso'

Roma, 23 gen. “Anche recentemente quando c'è stata la presentazione di come siamo riusciti ad ottenere questi risultati, ho sempre detto perchè siamo competenti e abbiamo dei grandi tecnici. Basta vedere che noi esportiamo tecnici, nella pallavolo è incredibile, da record. Mentre facciamo fatica ad esportare giocatori. Alle Olimpiadi abbiamo vinto 57 medaglie (nelle ultime olimpiadi estive e invernali a Tokyo e Pechino), una cosa mostruosa, meglio di sempre, ma c'è l'amaro in bocca perché non abbiamo preso medaglie negli sport di squadra. Quando vinci nel calcio, basket, pallavolo, pallanuoto ti dà quell'aurea, quel prestigio. A Parigi questa cosa la interrompiamo sicuramente. Il quartetto del ciclismo sono una squadra ma non viene considerata una squadra, come l'otto del canottaggio, sono un insieme di individualità, anche questo è lo sport”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione dell'incontro ‘Allenare l'azzurro – ct a confronto' al Salone d'Onore del Coni organizzato dalla Fip, con Roberto Mancini, Gianmarco Pozzecco, Alessandro Campagna e Ferdinando De Giorgi.

