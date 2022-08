Sport: Vezzali, 'altri 20,8 mln in bilancio, mai tanti fondi al settore'

Roma, 3 ago. "È stata approvata la legge di assestamento alla legge di bilancio che destina ulteriori 20,8 milioni a Sport e Salute per gli organismi sportivi". Lo annuncia la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, via Instagram. "È l'ennesimo beneficio apportato dalla Riforma del 2019, che ha fissato un meccanismo di rimodulazione annuale delle somme in relazione alle entrate effettivamente incassate e accertate per il mondo dello sport. Mai tanti fondi allo Sport, andiamo avanti nel solco tracciato dalla riforma!".

