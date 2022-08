Sportcity Day, 40 cittá palestre a cielo aperto per la seconda edizione

ROMA (ITALPRESS) - A meno di un mese dalla seconda edizione dello Sportcity Day, l'evento ideato e realizzato da Fondazione Sportcity, é boom di adesioni da parte delle cittá italiane pronte a far vivere a migliaia di cittadini una giornata di sport e socializzazione all'insegna della rigenerazione degli spazi urbani. Il 18 settembre prossimo, giorno dell'evento, una quarantina di cittá, delle quali 13 capoluoghi di regione, si trasformeranno in palestre a cielo aperto facendo vivere ai cittadini decine di spazi pronti per essere destinati a utilizzo sportivo, principio fondante della rigenerazione urbana delle cittá che stanno lavorando per diventare delle Sportcity. Acicastello, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Bitonto, Bologna, Cagliari, Castello D'agogna, Castelbuono, Catania, Cuneo, Firenze, Foligno, Genova, Imola, Latina, Lodi, Lucca, Melicucco, Milano, Napoli, Oderzo, Palermo, Pavia, Praia a Mare, Prato, Roma, Salsomaggiore, San Felice Circeo, Siracusa, Torino e Venezia, sono tra le cittá che hanno giá aderito all'evento e che saranno coinvolte anche in una diretta social unica nel suo genere. Assieme all'attivitá sportiva gratuita, infatti, il 18 settembre sará trasmesso su diverse piattaforme social della Fondazione un live streaming di tre ore con collegamenti da tutte le cittá aderenti che vedranno coinvolti amministratori locali e rappresentanti delle oltre 150 associazioni sportive territoriali coinvolte nella giornata di promozione sportiva. "SportCity Day é nato dall'esigenza di creare una rete, perchê sono convinto che lo sport in questo momento ha bisogno di una grande alleanza con le cittá e con la tecnologia - spiega all'Italpress Fabio Pagliara, presidente della Fondazione SportCity - Si fará sport in luoghi all'aperto, ma non si tratta solo di pratica sportiva. Si dirá che in quei luoghi si puó continuare a fare sport, come ci ha insegnato, ahimé, il periodo pandemico. Vogliamo dare questo segnale di grande alleanza, e siamo molto contenti che le istituzioni, sportive e non, ci stiano dando una mano nell'ambito di questo messaggio". Tra le istituzioni che sostengono l'iniziativa c'é la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. "Lo sport é uno strumento importante anche per lo sviluppo delle cittá - spiega Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione Ue in Italia - Questo comporta che le cittá si devono adeguare anche alla necessitá di fare sport in luoghi che non sono sempre o non necessariamente deputati a questo, creando dei percorsi per fare sport. Questo é importantissimo anche da un punto di vista psicologico, basta pensare a cosa é stato per tanti la pandemia, lo sport fatto in casa, nel quartiere attorno alla nostra abitazione". Sono diverse le attivitá nella promozione dello sport della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. "Accanto alla Settimana europea dello sport, che ogni anno focalizza le nostre energie dal 23 al 30 settembre, abbiamo tante altre iniziative, che hanno l'obiettivo di spingere i cittadini a svolgere un'attivitá fisica e psicomotoria che gli permetta di essere attivi indipendentemente dall'etá. Quest'anno poi abbiamo lanciato un nuovo progetto, il 'Be inclusive sport award', che é un premio che viene dato alle attivitá relative allo sport che facilitano un utilizzo dello strumento sportivo anche per chi non é necessariamente portato a farlo, per ragioni economiche o causa di barriere che possono essistere. C'é la possibiliá di candidarsi per questo premio fino al 29 settembre sui siti della Commissione Europea. Poi c'é un programma che si chiama 'Share' volto all'inclusione nello sport nello sviluppo regionale. E, ultimo ma non ultimo, c'é l'Erasmus plus che ha incluso lo sport tra le attivitá coperte da questo programma". Sportcity Day é promosso da Fondazione Sportcity in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e gode del patrocinio di Coni, Sport e Salute, Cip, Ics, Anci, Intergruppo Parlamentare Qualitá di Vita nelle Cittá, Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, Aces Italia, Cusi, C14+, Fondazione Ymca. - foto Italpress - (ITALPRESS). fil/fsc/red 18-Ago-22 09:16

