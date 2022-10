Spread Btp-Bund a 251 punti, rendimento sale al 4,7%

MILANO, 07 OTT - Lo spread Btp-Bund si è allargato fino a 251 punti base, in rialzo di 9 punti base, ai massimi dallo scorso 28 settembre. Il rendimento del decennale italiano supera il 4,71%, in rialzo di 21 punti base, maglia nera tra i bond sovrani dell'Eurozona, i cui rendimenti segnano quasi tutti rialzi a doppia cifra. L'andamento del mercato dei bond è peggiorato, assieme a quello delle Borse, dopo i buoni dati Usa sul mercato del lavoro, che dimostrano come l'economia americana stia reggendo bene il rialzo dei tassi della Fed, che dunque potrà procedere a testa bassa nella stretta monetaria.

