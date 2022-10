MILANO, 28 OTT - Avvio in rialzo per lo spread Btp-Bund, con il differenziale di rendimento tra i decennali italiani e quelli tedeschi salito di 2 punti base quota 205. Il rendimento dei bond italiani, scivolato ieri appena sotto il 4%, si attesta al 4,08%, in crescita di 9 punti base.

