MILANO, 26 GEN - Lo spread tra i Btp e i Bund decennali ha chiuso la seduta in rialzo di 2 punti base, a quota 181. Tutti in ascesa i rendimenti dei bond sovrani dell'Eurozona, che scontano i timori legati alla stretta monetaria. Il decennale italiano indossa la maglia nera per effetto di un rialzo di 8,5 punti che ne riporta il rendimento sopra il 4%, al 4,02%.

