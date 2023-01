MILANO, 05 GEN - Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta in lieve rialzo a 200 punti, rispetto ai 199 della chiusura di ieri. Sale di cinque punti base il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,31%. In aumento anche i rendimenti della Spagna al 3,35% (+5 punti) e quello della Germania al 2,31% (+4 punti). In controtendenza la Grecia al 4,38% (-6 punti).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA