MILANO, 21 OTT - Lo spread tra Btp e Bund parte in rialzo. Il differenziale segna in avvio 236 punti dai quasi 234 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,81% , quasi 9 punti in più rispetto alla vigilia.

