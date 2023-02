Spread Btp-Bund scende a quota 182, rendimento cala al 4,11%

MILANO, 09 FEB - Giornata positiva per i titoli di Stato italiani. Lo spread Btp-Bund si è ridotto di quasi cinque punti base, a quota 181,9 mentre il rendimento del decennale italiano è sceso al 4,11%, in calo di undici punti, in una seduta positiva per tutto il debito sovrano dell'Eurozona. A sostenere i bond sono stati i dati sull'inflazione tedesca, scesa in maniera più consistente delle attese a gennaio: un trend che alimenta le speranze di una mano più morbida della Bce sui tassi.

