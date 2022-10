MILANO, 26 OTT - Apertura in calo a 218,5 punti per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a fronte dei 219 punti segnati in chiusura nella vigilia. Invariato il rendimento annuo italiano al 4,357%, a fronte di un rialzo di 0,9 punti del rendimento tedesco al 2,173%

