MILANO, 10 OTT - Chiusura in forte calo a 228,4 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi dopo il possibile via libera della Germania all'emissione di eurobond per contrastare la crisi energetica in Europa. In calo di 7,4 punti al 4,615% il rendimento annuo italiano, a fronte di un rialzo di 14,3 punti al 2,9% di quello tedesco

