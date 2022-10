MILANO, 20 OTT - Ha chiuso in calo a 233,8 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, contro i 239 punti segnati nella vigilia in chiusura. In ribasso di 2,3 punti base il rendimento annuo italiano, sceso al 4,732%..

