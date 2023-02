Stankovic, Bologna? ogni gara vale tutto

GENOVA, 17 FEB - Il pareggio importantissimo con l'Inter "è già storia". Così Dejan Stankovic, che adesso mette nel mirino la sfida di domani al Ferraris, quando sua la Sampdoria affronterà il Bologna. Il tecnico doriano chiede alla sua squadra di arrivarci con lo spirito giusto, con la consapevolezza che sarà una sfida con un coefficiente altissimo per quanto riguarda il peso che può avere in classifica. "Siamo adulti, grandi, responsabili e sappiamo che ogni partita è importante - dice Stankovic ai canali ufficiali del club -. Non carichiamoci di inutili pressioni perché sappiamo da soli che ogni sfida vale tutto. Nelle ultime uscite abbiamo visto miglioramenti, siamo riusciti a creare parecchio. Dal 4 gennaio abbiamo messo in pratica un lavoro che è in netta crescita: dobbiamo soltanto segnare, ma siamo sulla strada giusta. Ci servono il gol e la vittoria". Stankovic conferma per il 3-4-1-2 con il rientrante Leris dopo il turno di squalifica favorito su Zanoli per la fascia destra di centrocampo mentre Cuisance dovrebbe essere confermato al fianco di Winks in cabina di comando. La classifica è sempre delicatissima ma il serbo ribadisce un concetto: ci crede e con lui tutta la squadra: "I giocatori si sono messi in prima linea insieme allo staff. L'ultima partita è stata la dimostrazione di ragazzi sempre pronti, sono molto fiero di loro. Sono un gruppo unito, sono tutti titolari: non ci si salva se non tutti insieme". E poi l'allenatore si sofferma anche sull'affetto dei tifosi che sono al fianco di Audero e compagni per cercare questa impresa: "Quando dico insieme vale anche per loro. Insieme per cambiare, insieme per risalire la classifica e avere tranquillità di lavorare ancora più duramente. Ho speso tante parole per la gente - conclude - e non smetterò mai di ringraziarla. I nostri ragazzi meritano un applauso e un abbraccio: hanno dimostrato di tenere a questi colori".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA