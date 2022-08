Roma, 2 ago. "#2agosto #stragediBologna. Siamo al fianco dei familiari delle vittime. Per chiedere sia fatta fino in fondo giustizia. Perché sia approvata nella prossima legislatura la legge per le vittime del terrorismo". Così Enrico Letta su twitter.

