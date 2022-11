Stress e dispositivi elettronici disturbano il sonno degli italiani

(Roma, 28 novembre 2022) - Dalla divisione ricerca e sviluppo di Veradea arriva Favoloso: l'innovativo materasso con particelle al carbonio che scherma le onde elettromagnetiche emesse da TV smartphone, PC

Roma, 28 novembre 2022. Nel nostro Paese circa 1 italiano su 4 soffre di insonnia cronica o transitoria. Se lo stress è tra i principali fattori di una scarsa qualità del sonno, una buona parte delle cause, specialmente nei giovani, va riscontrata nelle onde magnetiche emesse dai dispositivi elettronici durante il riposo.

“È ormai appurato che le onde elettromagnetiche generate dai dispositivi elettronici come smartphone, PC e televisori tendono ad accumulare sul corpo l'elettricità statica, provocando diversi disturbi del sonno che incidono sulla salute - spiega il Dr. Alessio Santilli, osteopata del Reparto Ricerca e Sviluppo Veradea.

La divisione R&S di Veradea ha studiato e realizzato un nuovo modello di materasso con carbonio, le cui particelle, contenute nella lastra di carbon foam del materasso Favoloso, hanno la proprietà di schermare le onde elettromagnetiche disperse nell'ambiente e dissipare l'elettricità statica accumulata sul corpo, garantendo un riposo privo di fastidi, stress, mal di testa e pesantezza muscolare, a vantaggio del benessere della persona.

La produzione Veradea si contraddistingue per la sua collezione di materassi 100% Made in Italy caratterizzati dalla produzione artigianale e offre numerosi servizi, tra cui consegna gratuita, 100 notti di prova, cambio e reso gratuiti, 10 anni di garanzia, pagamento rateale a tasso zero, servizio clienti dedicato 7 giorni su 7, ritiro e smaltimento del materasso usato. Tutti i prodotti Veradea sono Dispositivi Medici di Classe 1, antibatterici, antiallergici e provvisti di certificazione OEKO TEX®.

