Stromboli: Ingv, trabocco lavico dall'area craterica Nord

CATANIA, 03 GEN - Un trabocco lavico dall'area craterica Nord è stato osservato su Stromboli dagli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania dalle 22.15 di ieri. Il fenomeno, seguito attraverso telecamere di sorveglianza, è ancora in corso. Nelle ultime 24 ore l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative mantenendosi all'interno dell'intervallo dei valori medi. La rete di monitoraggio Gnss non mostra allo stato attuale variazioni significative.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA