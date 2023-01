HANGZHOU, Cina, 11 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Style3D, fornitore leader di soluzioni digitali nel settore della moda globale, ha annunciato oggi di aver acquisito Assyst. Con sede a Monaco di Baviera e oltre 35 anni di esperienza, Assyst è un'azienda leader nel settore della tecnologia della moda che opera in Germania, Austria e Svizzera.

Pubblicità

Grazie a questa acquisizione, Style3D acquisirà una forte posizione nel mercato europeo della tecnologia della moda. Questa iniziativa consentirà a Style3D di ampliare i propri sistemi di integrazione 2D/3D CAD e di avere tutte le carte in regola per diventare un fornitore di soluzioni in grado di offrire alle aziende di moda un sistema completo, incentrato sul 3D. Ciò non solo ridurrà i tempi di sviluppo, ma contribuirà anche a migliorare l'efficienza dei prodotti sul mercato, riducendo così i costi aziendali e i rifiuti associati.

Annunciando l'acquisizione, Eric Liu, CEO e fondatore di Style3D, ha dichiarato: "L'unione dei nostri punti di forza, tra cui l'esperienza di Assyst nel settore e il motore di simulazione originale di Style3D, creeranno una forza congiunta nell'ecosistema tecnologico globale della moda, aiutando le aziende a trasformarsi attraverso la digitalizzazione 3D. Inoltre, la capacità di assistenza locale di Assyst consentirà ai clienti Style3D di accelerare la propria digitalizzazione".

"Siamo lieti di entrare a far parte della famiglia Style3D" ha dichiarato Hans Peter Hiemer, Managing Director di Assyst, "e non vediamo l'ora di soddisfare meglio insieme le esigenze del mercato globale della moda".

Informazioni su Style3D

Fondata nel 2015, Style3D è uno dei principali fornitori di soluzioni digitali nel settore della moda globale. Style3D ha costruito un'infrastruttura di moda digitale utilizzando il suo motore di simulazione originale come tecnologia di base, software di livello industriale e piattaforma di integrazione e collaborazione della progettazione 3D. Allo stato attuale, dalla misurazione dei tessuti, la simulazione, la revisione del progetto e la modifica online fino alla presentazione dell'effetto visivo finale, Style3D offre una soluzione digitale completa per le diverse aziende del settore della moda e serve migliaia di aziende di moda in tutto il mondo.

Style3D è una società globale con un centro di ricerca e sviluppo in Cina e negli Stati Uniti e ha attività in Europa, Nord America e nella regione Asia-Pacifico. Il team riunisce talenti internazionali diversificati come scienziati, ingegneri, designer e artisti.

Informazioni su Assyst

Assyst è leader di mercato per la tecnologia della moda in Germania, Austria e Svizzera ed è un partner chiave per la digitalizzazione nel settore dell'abbigliamento. Con un approccio end-to-end e sistemi integrati per l'ottimizzazione 3D, CAD, marker-making e degli ordini, Assyst collega sviluppo e produzione e contribuisce a sviluppare, produrre e commercializzare capi di abbigliamento in modo competitivo e vincente. Il know-how e l'esperienza dei circa 120 dipendenti che operano negli stabilimenti Assyst di Monaco e Milano, cui si aggiungono gli oltre 35 anni di esperienza nella tecnologia del settore dell'abbigliamento, consentono all'azienda di sviluppare soluzioni end-to-end che supportano il settore nella produzione sostenibile, rapida e redditizia. Assyst opera in tutto il mondo e ha partner in oltre 50 Paesi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1980414/pr_image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/style3d-annuncia-lacquisizione-di-assyst-301718584.html

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA