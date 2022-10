Sud Sudan: Save de Children, 'in atto una delle peggiori emergenze alimentari'

Giuba, 14 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il Sudan del Sud sta affrontando "una delle peggiori emergenze di insicurezza alimentare al mondo". Lo afferma Save the Children, aggiungendo che la situazione è aggravata dalle recenti inondazioni, che hanno lasciato più di 900.000 persone senza una casa. "Il Sudan del Sud è tra i cinque paesi più vulnerabili al mondo ai cambiamenti climatici, soggetto a siccità e inondazioni devastanti", ha dichiarato il direttore della organizzazione non governativa nel Paese africano Jib Rabiltossaporn. “La prima generazione di ragazzi e ragazze in Sud Sudan sta crescendo e non dobbiamo deluderli permettendo al Paese di diventare una crisi dimenticata”, ha aggiunto, ricordando che l'azione internazionale nel 2017 ha permesso “di evitare un grande serie di catastrofi" causate dalla carestia. "Dobbiamo farlo ancora e adesso", ha sottolineato.

Save the Children ha dichiarato che le inondazioni, gli scontri tra le fazioni rivali e l'aumento dei prezzi alimentari hanno spinto il paese nella peggiore crisi della fame dall'indipendenza nel 2011. Pertanto, si stima che 1,4 milioni di bambini sotto i cinque anni soffrano di malnutrizione. L'organizzazione ha inoltre dichiarato che finora è stato raccolto circa il 45 per cento dei 1.700 milioni di dollari richiesti alle Nazioni Unite per quest'anno. L'ong ha richiesto maggiori investimenti nelle infrastrutture per la prevenzione delle inondazioni al fine di proteggere vite, mezzi di sussistenza e beni a lungo termine, nonché maggiori impegni finanziari per aiutare le comunità e i bambini vulnerabili a far fronte e a riprendersi dalle disastri climatici come quelli che si sono verificati nel Paese..

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha evidenziato che circa il 65 per cento delle vittime è concentrata negli stati di Bahr el Ghazal North, Warrap e Unity. L'agenzia ha indicato a settembre che circa 8,9 milioni di persone avevano bisogno di aiuti umanitari a causa delle inondazioni, degli alti livelli di insicurezza alimentare, delle violenze e delle malattie. Ha anche evidenziato che ci sono 2,2 milioni di sfollati interni nel Paese, mentre 2,33 milioni di persone sono fuggite nei Paesi vicini a causa della crisi umanitaria. In totale, ci sono circa 7,7 milioni di persone che soffrono di malnutrizione, di cui 1,4 milioni di bambini.

