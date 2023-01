ROMA, 16 GEN - L'arbitro della Supercoppa Italiana sarà Fabio Maresca. Milan e Inter si sfideranno mercoledì 18 gennaio (ore 20) a Riad, in Arabia Saudita, con in palio il primo trofeo stagionale. L'arbitro napoletano sarà assistito da Alassio e Baccini, con Daniele Chiffi come quarto ufficiale. Al Var Aleandro Di Paolo, con Rosario Abisso e Alessandro Lo Cicero.

