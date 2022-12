Superlega: Casini, 'bocciatura non vincolante ma importante per la tenuta dello sport'

Roma, 15 dic. - "È un passaggio importante ma non vincolante. Detto questo, è un organo estremamente autorevole ed è un segnale importante per la tenuta dello sport. Il fatto di difendere o di mantenere il sistema piramidale col principio olimpico è un segnale importante, per la tenuta del sistema. Poi attenderemo la sentenza". Lo dice il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, in conferenza stampa dopo l'Assemblea in merito al parere dell'avvocatura generale dell'Unione Europea sulla Superlega.

