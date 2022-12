Superlega: Laporta, 'aspettiamo decisione in primavera, sarà come la sentenza Bosman'

Barcellona, 21 dic. - "Ciò che dirà il Tribunale del Lussemburgo sulla Superlega sarà molto importante per quanto riguarda il calcio europeo. Vogliamo migliorare la Champions League e riformarne la governance". Lo dice il presidente del Barcellona Joan Laporta, durante il brindisi di Natale con la stampa, in merito alla Superlega. "La sentenza sarà una spartiacque, ci sarà un prima e un dopo, sarà come la sentenza Bosman per i trasferimenti. In primavera sapremo", aggiunge Laporta.

