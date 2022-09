Svastica a parco in paese natale Carlo Angela,Giusto Nazioni

VERCELLI, 05 SET - Una svastica realizzata sul prato con alcune assi di legno divelte dalla staccionata di un parco giochi pubblico. E' successo ad Olcenengo, piccolo centro abitato a pochi chilometri da Vercelli. A riportare l'episodio su Facebook è la sindaca Anna Maria Ranghino, che commenta l'episodio come "un gran brutto gesto che fa riflettere" e ne pubblica sui social la fotografia. Non è la prima volta, spiega, che la staccionata viene rotta e riparata dall'amministrazione comunale. Questa volta le assi rotte sono state usate per comporre una grande svastica sul prato dell'area verde. "Invito i genitori a controllare i propri figli - scrive Ranghino -; comunico inoltre che le immagini verranno segnalate alle autorità competenti. Confido nel buon senso di tutti, il parco giochi è della nostra comunità e i soldi che si spendono per le riparazioni sono di tutti". L'episodio è avvenuto a Olcenengo, comune della Bassa Vercellese in cui è nato Carlo Angela, padre di Piero, il divulgatore scientifico scomparso ad agosto. All'uomo, nel 2001, fu conferita l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni per aver aiutato, a rischio della propria vita, molti ebrei durante la Shoah.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA