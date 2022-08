Taekwondo: azzurro Mangione vince l'oro ai Mondiali junior

ROMA, 05 AGO - Terza medaglia, e primo oro, per l'Italia ai Mondiali Junior di taekwondo, in corso a Sofia. Angelo Mangione si è laureato campione iridato nella categoria -68 kg, confermandosi al più alto livello in una stagione in cui ha già conquistato il titolo italiano jr e il titolo italiano cadetti. Il giovane atleta siciliano ha vinto dominando tutti i cinque incontri disputato, cominciando dai sedicesimi con lo sloveno Luka Raskovic (2-0). Agli ottavi, contro il messicano Alan Pardo, ha gestito l'incontro terminato 2-1. Senza storia il quarto di finale col britannico Zak Angell mentre è stata più combattuta la semifinale con l'australiano Matthew Summerfield. La finale contro il serbo Zarko Krajisnik è stata a senso unico. Nel primo round l'azzurro ha dominato e nel secondo ha messo a segno una serie di punti, condannando il rivale alla sconfitta per 2-0.

