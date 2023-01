Taiwan: Pechino, 'sosteniamo dialogo per riunificazione pacifica'

Pechino, 11 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità cinesi hanno chiesto di mantenere un "dialogo attivo" con i rappresentanti taiwanesi per tutto il 2023 nel tentativo di raggiungere la "riunificazione pacifica" del territorio. Il direttore dell'Ufficio informazioni dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Ma Xiaoguang, ha indicato in un comunicato che il Governo “continuerà a tenere consultazioni esaustive e approfondite con i rappresentanti di tutte le aree della comunità taiwanese”.

Il diplomatico cinese ha precisato di auspicare di "continuare il dialogo con Taiwan per stimolare lo sviluppo pacifico di accordi tra le parti, soprattutto nello Stretto di Taiwan". Le relazioni ufficiali tra Pechino e Taipei furono sospese nel 1949, dopo che le forze del partito nazionalista cinese Kuomintang, guidato da Chiang Kai Shek, subirono una sconfitta nella guerra civile contro il Partito Comunista Cinese e si trasferirono a Taiwan. I legami tra Taiwan e la Cina continentale sono stati ristabiliti solo a livello commerciale e informale alla fine degli anni '80, sebbene recentemente si sia registrato un aumento della tensione tra le parti.

