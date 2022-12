Tappeto sardo dedicato a Maria Lai in gara ad Hannover

CAGLIARI, 20 DIC - C'è anche il tappeto "Omaggio a Maria Lai", firmato Joias, tra i 24 selezionati per i Carpet Design Awards, concorso internazionale per l'eccezionale design di tappeti che si svolge alla Fiera Domotex di Hannover, in Germania. Protagonista un team tutto al femminile con Elisabetta Usala, titolare del marchio di tappeti con sede a Tortolì, la designer Stefania Spanu che ha progettato il tappeto e la cooperativa Tessile Su Marmuri di Ulassai che lo ha tessuto. Joias da più di dieci anni racconta l'art design "made in Sardinia", attraverso la selezione, il racconto e il commercio di opere e manufatti unici, realizzati dagli artigiani più prestigiosi della Sardegna. Nel tappeto "Omaggio a Maria Lai" l'idea progettuale prende spunto dall'opera della grande artista di Ulassai del 1981 "Legarsi alla montagna"; universalmente riconosciuta come la prima opera di arte relazionale in Italia. Il tappeto è il racconto di un paese, Ulassai appunto, che nel 1981 si rese paradigma formidabile dell'arte relazionale, quando tutto il paese assecondò con fervore l'idea di Maria Lai di congiungerlo con un nastro di jeans alle vette calcaree, incoronandolo. I colori del tappeto si discostano dalla tradizione evidenziando il nuovo design grafico e sono in linea con le tendenze più attuali grazie alla palette cromatica minimalista. Realizzato in lana sarda, tessuto al telaio tradizionale a navetta Nebiolo - Schonherr. La 18/a edizione dei Carpet Design Awards si svolgerà dal 12 al 15 gennaio. "Floored by Nature" è il tema chiave di Domotex 2023, evidenziando il tema della sostenibilità nella produzione di tappeti.

