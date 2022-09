TargEDys e Inoliva annunciano di aver stipulato una partnership di distribuzione per portare Satylia® in Turchia

LONGJUMEAU, Francia, settembre. 27, 2022 /PRNewswire/-- TargEDys e Inoliva, una consociata di Abdi Ibrahim, hanno firmato un accordo di marketing e distribuzione esclusivo per introdurre Satylia, un integratore alimentare basato sulla probiotica di nuova generazione Hafnia alvei HA4597, nel mercato turco.

Satylia, noto anche come EnteroSatys in altri mercati, è un probiotico di precisione con un meccanismo di azione caratterizzato a livello molecolare: aumenta il senso di sazietà grazie al ClpB proteico del probiotico che imita l'alfa-MSH. La sua efficacia è stata dimostrata in uno studio clinico che ha coinvolto 230 adulti in sovrappeso. È una soluzione pluripremiata nuova, naturale, sicura ed efficace per la gestione del peso.

La Turchia ha una popolazione di 85 milioni di abitanti ed è il primo Paese d'Europa per numero di persone obese e in sovrappeso.

Grégory Lambert, CEO di TargEDys:

"Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione. Inoliva, con la sua reputazione scientifica e la sua posizione di leadership, supportata dall'eccellente casa farmaceutica di Abdi Ibrahim, è il miglior partner possibile per Satylia!"

Aslfurt Biçer, Direttore generale di Inoliva:

"La categoria del controllo del peso ha una crescita in volume del 76% in Turchia, a causa del numero sempre più elevato di persone con obesità e della crescente consapevolezza di una vita sana. Volevamo essere presenti in questo mercato con una soluzione clinicamente testata, naturale, priva di effetti collaterali e sostenibile. Satylia è esattamente ciò che stavamo cercando. Il nostro obiettivo è migliorare le abitudini alimentari dei consumatori e diventare la scelta numero uno tra i marchi per la gestione del peso".

Informazioni su Inoliva e Abdi Ibrahim

Inoliva è un'azienda farmaceutica all'avanguardia costituita sotto la guida di specialisti esperti, guidati dalla missione di fornire al pubblico l'accesso a prodotti rivoluzionari che contribuiscono alla conservazione della buona salute.

La strategia di Inoliva è multicanale e si concentra sui dietologi, un forte rapporto con la rete delle farmacia, combinata con una promozione DTC.

Abdi Ibrahim, azienda farmaceutica leader in Turchia, ha acquisito il 90% delle azioni di Inoliva nel 2021 e negli anni futuri si concentrerà sulla crescita nel settore della salute per il segmento consumer e in quello delle biotecnologie.

http://www.inoliva.com.tr

Informazioni su TargEDys®

TargEDys® è una società biotecnologica francese in fase commerciale, specializzata nello sviluppo di soluzioni nutraceutiche attraverso interventi sul microbioma. L'azienda vanta 15 anni di ricerca sul microbiota condotti in laboratori universitari. TargEDys® sviluppa un portafoglio di prodotti specifici per sovrappeso, denutrizione e salute mentale, interamente basato sul concetto dei ceppi PreciBiomic sostenute da un meccanismo d'azione molecolare e da studi in vivo.

www.targedys.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1905616/TargEDys_Inoliva_Logo.jpg

CONTATTO: Arnaud Faure e Nina Vinot ; bd@targedys.com

