Tatiana Tummolo, Come Creta Nelle Tue Mani: il Bestseller su come trasformare le emozioni in risorse

Milano, 06.12.2022 – Ognuno dovrebbe accettarsi per ciò che è davvero. Peccato che tutti hanno dentro di sé paure e insicurezze che non permettono di vivere al massimo delle proprie possibilità. Quello che molti non sanno è che abbandonare le proprie paure e insicurezze è possibile. Tutto sta nell'imparare a conoscere la propria vera natura.

Per tutti coloro che desiderano evolversi in meglio così da trasformare le proprie emozioni in risorse utili per la vita di tutti i giorni, esce oggi il libro di Tatiana Tummolo “COME CRETA NELLE TUE MANI. Quel Che Diventi È Molto Più Importante Di Ciò Che Ottieni” (Bruno Editore). Attraverso il proprio libro, l'autrice condivide con i lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la qualità della vita partendo dalla conoscenza del proprio essere.

“Il mio è un libro che nasce come romanzo formativo e parla di crescita personale. Attraverso la storia della protagonista, il lettore verrà stimolato verso una serie di riflessioni che lo porteranno a fare piccoli esercizi pratici finalizzati a mettere subito in pratica quello che ha appreso nel corso della lettura” afferma Tatiana Tummolo, autrice del libro. “Capitolo dopo capitolo vado a spiegare in che modo il giudizio degli altri impatta su di noi, per poi mostrare l'esatto modo per trasformare le emozioni che sentiamo in risorse capaci di farci vivere meglio”.

Secondo l'autrice, darsi la possibilità di vivere al massimo la propria vita è il primo passo per innescare un processo di cambiamento forte e duraturo nel tempo. In questo contesto, imparare a conoscere sé stessi e capire come il giudizio degli altri vada ad impattare su di noi, è altrettanto fondamentale.

“Ci sono libri che per molti di noi rappresentano un rifugio, un porto sicuro che ci fa star bene. Il libro di TatianaTummolo è uno di questi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Poter cambiare alcuni aspetti della nostra vita che non ci fanno stare bene è possibile. Come insegna questo libro, il lavoro che si fa su sé stessi non è mai facile ma è anche la strada più efficace e sicura per raggiungere i propri obiettivi”.

“Ho conosciuto la casa editrice di Giacomo Bruno grazie a una amica che collabora con lo staff. Me ne ha parlato così bene che non ho resistito e ho preso contatti nell'immediato” conclude l'autrice. “Il team Bruno Editore mi ha seguito con professionalità nel corso di tutta la pubblicazione, non solo dal punto di vista editoriale ma anche lato marketing. Inutile dire che è il partner ideale per far conoscere il mio libro a quante più persone possibili”.

