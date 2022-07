Tav: Mulè (FI), 'insopportabile continuità e ripetitività violenze'

Roma, 30 lug. “Siamo di fronte all'ennesimo sfregio perpetrato da un movimento violento ed estremista, quello dei no Tav che in Val di Susa, a San Didero, ha attaccato con petardi e bombe carta le forze dell'ordine nel cantiere del nuovo autoporto di Susa. Solidarietà incondizionata agli agenti di polizia e agli operatori coinvolti". Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

"La Tav Torino-Lione - prosegue - non può essere il pretesto per i soliti teppisti e facinorosi per commettere violenze sovrapponibili a chi vuol seminare terrore contro un'opera infrastrutturale strategica per il Paese. Ciò che è diventato insopportabile è la continuità e la ripetitività degli attacchi e delle violenze”.

