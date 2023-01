Tavecchio: Malagò, 'il movimento dello sport e del calcio gli deve un grazie enorme'

Roma, 28 gen. - "Ha dato tutto, era una persona molto competente. Il movimento sportivo e del calcio deve riconoscergli un grazie enorme". Il presidente del Coni Giovanni Malagò, ricorda così Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, scomparso oggi all'età di 79 anni. “Sono molto addolorato per questa ennesima brutta notizia per il nostro mondo -aggiunge Malagò a margine del meeting nazionale del Csi-. In questi ultimi anni ci siamo sentiti spesso. Aveva sempre questo animo a tutela e a difesa del mondo che ha rappresentato a lungo, quello dei dilettanti”.

