Astana, 7 ott. - Daniil Medvedev vola in semifinale nel torneo Atp 500 di Astana (cemento indoor, montepremi 1.900.000 dollari). Il russo, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, supera lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del ranking Atp, con il severo punteggio di 6-1, 6-1 in un'ora e 6 minuti. Medvedev affronterà in semifinale il serbo Novak Djokovic, numero 7 del mondo e 4 del seeding.

