Tennis: Atp Astana, Tsitsipas e Rublev in semifinale

Astana, 7 ott. - Stefanos Tsitsipas approda in semifinale al torneo Atp 500 di Astana (cemento indoor, montepremi 1.900.000 dollari). Il greco, numero 6 del mondo e terza testa di serie, supera il polacco Hubert Hurkacz, numero 10 Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-3 in un'ora e 43 minuti. Tsitsipas affronterà in semifinale il russo Andrey Rublev, numero 9 del mondo e 5 del tabellone, vincitore sul francese Adrian Mannarino, numero 51 del ranking, per 6-1, 6-2 in 57 minuti.

