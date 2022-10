Tennis: Atp Bercy, Sonego supera le qualificazioni ed entra in tabellone

Parigi, 30 ott. - Nel giorno del forfait di Berrettini per il torneo di Parigi Bercy, gli italiani in tabellone principale nell'ultimo Masters 1000 della stagione diventano nuovamente tre. Lorenzo Sonego, infatti, ha guadagnato l'accesso al main draw superando le qualificazioni. Dopo aver battuto il portoghese Joao Sousa al primo turno, l'azzurro ha eliminato l'olandese Tallon Griekspoor, nel turno decisivo per 3-6, 6-4, 7-6 (7-3) in 2 ore e 4 minuti. L'azzurro giocherà così il main draw di Bercy per la terza volta in carriera. Niente da fare, invece, per Fabio Fognini. Il ligure è stato eliminato dal 18enne francese, Arthur Fils, entrato nel tabellone di qualificazione grazie a una wild card. Fils ha vinto in un'ora e 52 minuti con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. L'ultima speranza di Fognini per entrare nel main draw è il ripescaggio come lucky loser.

